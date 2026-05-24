Serie A oggi Napoli-Udinese – Diretta

Da webmagazine24.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Napoli affronta l'Udinese nell'ultima giornata di Serie A, domenica 24 maggio. La partita si svolge oggi, con in palio punti importanti per la classifica finale.

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(Adnkronos) – Il Napoli sfida l'Udinese oggi, domenica 24 maggio, nell'ultima giornata di Serie A. I partenopei di Conte, con ogni probabilità all'ultima partita in panchina, arrivano al match con la qualificazione in Champions League già in tasca e dopo la vittoria per 3-0 di Pisa, mentre quella di Runjaic ha perso in casa con. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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