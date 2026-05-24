Serie A oggi Napoli-Udinese – Diretta
Il Napoli affronta l'Udinese nell'ultima giornata di Serie A, domenica 24 maggio. La partita si svolge oggi, con in palio punti importanti per la classifica finale.
(Adnkronos) – Il Napoli sfida l'Udinese oggi, domenica 24 maggio, nell'ultima giornata di Serie A. I partenopei di Conte, con ogni probabilità all'ultima partita in panchina, arrivano al match con la qualificazione in Champions League già in tasca e dopo la vittoria per 3-0 di Pisa, mentre quella di Runjaic ha perso in casa con. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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Temi più discussi: Serie A: Napoli-Udinese in campo domenica alle 18 DIRETTA; Napoli-Udinese si giocherà domenica 24 maggio alle 18.00; Napoli-Udinese: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A; Napoli v Udinese to be played on Sunday 24 May at 18:00.
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