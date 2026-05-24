Serie A oggi in TV dove vedere le partite della 38ª e ultima giornata | programma e orari

Oggi, domenica 24 maggio, si gioca l’ultima giornata di Serie A con sette partite in programma. Alle 20:45 si disputano contemporaneamente le sfide decisive per la salvezza e la qualificazione alla Champions League. Le partite sono trasmesse in TV e in streaming, con orari e canali disponibili sui palinsesti sportivi. La giornata conclude il campionato con incontri che determinano le posizioni finali della classifica.

Oggi domenica 24 maggio si conclude il campionato di Serie A con il 38° turno. Sette le partite in programma, con la sfida salvezza e la corsa per la Champions in contemporanea alle 20:45. Solo Parma-Sassuolo e Napoli-Udinese avranno orari diversi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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