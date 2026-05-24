Oggi in Serie A vengono definiti gli ultimi posti per la Champions League e l'Europa League. Si assegnano gli ultimi due posti disponibili per la massima competizione continentale, mentre vengono stabilite le due squadre che accederanno alla seconda competizione europea. Sono in corsa quattro squadre: due si contendono i posti Champions, le altre due sono in lotta per l’Europa League.

Oggi la Serie A 202526 emette i suoi ultimi verdetti. Vanno assegnati gli ultimi due posti che valgono la Champions League, ma vengono stabilite anche le due squadre che andranno in Europa League. Soprattutto, si decide chi tra Lecce e Cremonese saluterà il massimo campionato e sarà retrocessa in Serie B, insieme a Pisa e Verona. Sono cinque i match decisivi, tutti in programma in contemporanea domenica 24 maggio alle ore 20.45. La lotta Champions è quella più intricata: Milan e Roma sono terza e quarta a quota 70, Como e Juventus inseguono con 68 punti. Rossoneri e giallorossi hanno quindi il destino nelle loro mani. Il Milan gioca a San Siro contro il Cagliari già salvo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Serie A, oggi gli ultimi verdetti su Champions e retrocessione: Milan, Roma, Juve e Como in lotta, tutte le combinazioni

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