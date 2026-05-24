Nell'ultima giornata di Serie A, quattro squadre sono racchiuse in due punti e si contendono due posti in Champions League. La classifica avulsa potrebbe essere decisiva per stabilire le posizioni finali tra Roma, Milan, Juventus e Como. Le squadre si affrontano negli ultimi novanta minuti di campionato, con le combinazioni che potrebbero favorire alcune più di altre in base ai risultati.

Novanta minuti per decidere una stagione. L'ultima giornata di Serie A mette in scena una delle corse Champions più intricate degli ultimi anni, con quattro squadre racchiuse in appena due punti e due posti ancora disponibili per l'Europa che conta. Roma e Milan partono da quota 70, leggermente avanti rispetto a Como e Juventus ferme a 68. Alle 20.45 si giocherà tutto in contemporanea: Milan-Cagliari, Verona-Roma, Cremonese-Como e Torino-Juventus saranno quattro partite collegate tra loro da un intreccio di risultati, scontri diretti e classifiche avulse che promette una serata ad alta tensione. Quella di stasera sarà quindi una notte da radioline (o da schermi multipli), da classifiche aggiornate minuto per minuto e da continui ribaltamenti virtuali. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Serie A, l'eventuale classifica avulsa nella corsa Champions, le combinazioni per Roma, Milan, Juve e Como

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