Serie A il Napoli saluta il Maradona con una vittoria | 1-0 contro l’Udinese

Da lapresse.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Napoli ha concluso la stagione di Serie A con una vittoria di misura contro l’Udinese, grazie a un gol di Hojlund al 24º minuto. La partita si è giocata nell’ultimo turno del campionato e si è conclusa con il risultato di 1-0. La gara si è disputata nel stadio dedicato a Maradona, che ha visto il Napoli salutare il proprio pubblico con una vittoria.

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Un gol di Hojlund al 24' regala al Napoli la vittoria nell’ultima giornata di Serie A contro l’Udinese. Gli azzurri chiudono un campionato che li ha visti rivaleggiare con l’Inter per il bis tricolore, soprattutto nella prima parte. Poi l’obiettivo è stato soprattutto quello di mantenere il secondo posto e conquistare la qualificazione Champions. Gli azzurri chiudono la stagione a 76 punti, l’Udinese – oggi in dieci dal 64' per l’espulsione di Kabasele – a 50 punti, al decimo posto. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

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