Serie A il Napoli saluta il Maradona con una vittoria | 1-0 contro l’Udinese

Notizia in breve

Il Napoli ha concluso la stagione di Serie A con una vittoria di misura contro l’Udinese, grazie a un gol di Hojlund al 24º minuto. La partita si è giocata nell’ultimo turno del campionato e si è conclusa con il risultato di 1-0. La gara si è disputata nel stadio dedicato a Maradona, che ha visto il Napoli salutare il proprio pubblico con una vittoria.