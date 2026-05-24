Serie A 2025 26 - Diretta DAZN 38a Giornata | Palinsesto e Telecronisti

Da digital-news.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tutte le partite della 38ª giornata di Serie A sono trasmesse in diretta su DAZN, con telecronisti specifici per ogni match. Il programma include gli orari di inizio, le piattaforme di visione e i commentatori assegnati. La giornata copre tutte le partite del turno conclusivo del campionato. Le trasmissioni sono curate da Simone Rossi, responsabile del palinsesto e delle telecronache.

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Tutte le partite della 38a giornata con telecronisti DAZN. Programma completo del turno con tutte le partite in diretta, orari, piattaforme e telecronisti DAZN SERIE A DIRETTA - 38a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI a cura di Simone Rossi - Digital-News.it DAZN, dove vive la Serie A: ogni turno tutte le partite, di cui 7 in esclusiva. Scegli subito il tuo piano e vivi la stagione 202526 DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di DAZN è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie A su tutte le piattaforme (satellite, fibra, streaming) comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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