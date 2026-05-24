Sergio Mattarella | La Repubblica siamo noi Ciascuno di noi

Da vanityfair.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In occasione degli 80 anni dal referendum del 2 giugno 1946, il Quirinale ha avviato un'iniziativa rivolta agli italiani, invitando ciascuno a condividere cosa rappresenti la Repubblica. La campagna si intitola «Per me la Repubblica è…» e mira a raccogliere testimonianze e riflessioni sulla percezione del sistema repubblicano tra i cittadini. L'obiettivo è coinvolgere la popolazione in un momento di ricordo e riflessione sulla storia e i valori fondamentali del Paese.

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In occasione degli 80 anni dal referendum del 2 giugno del 1946, il Quirinale lancia un'iniziativa per coinvolgere tutti gli italiani: «Per me la Repubblica è.». Ognuno può completare la frase come preferisce in un video. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Sergio Mattarella: «La Repubblica siamo noi. Ciascuno di noi»
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Mattarella: La Repubblica siamo noi. Ai giovani dico, non rassegnatevi. Siate coraggiosi

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