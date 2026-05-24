Durante l'ultimo ritiro, l'atleta ha dichiarato di essersi sentito preso in giro dalla Federazione. Ha affermato di aver ricevuto una comunicazione che, successivamente, si è rivelata diversa da quanto promesso. Dopo anni di successi, ha detto di sentirsi tradito, sottolineando di aver riposto fiducia nelle promesse fatte dall'organizzazione. Non sono stati forniti dettagli specifici su eventuali decisioni o cambiamenti interni alla Federazione.

? Domande chiave Cosa è successo esattamente durante l'ultimo ritiro di Seppi?. Perché l'atleta si sente tradito dalla Federazione dopo anni di successi?. Chi ha gestito il passaggio di testimone tra la vecchia generazione e Sinner?. Come influenzerà questo scontro il rapporto tra veterani e istituzioni?.? In Breve Carriera di 15 anni tra i primi cento del ranking mondiale.. Vittoria storica sul prato di Eastbourne nel 2011.. Tre titoli ATP vinti e successi contro Federer, Nadal e Murray.. Nuovo ruolo tecnico per Warner Bros Discovery durante il Roland Garros.. Andreas Seppi esprime forti malumori verso la Federazione dopo il proprio addio al circuito professionistico, manifestando un profondo senso di amarezza per come è stato gestito il momento del ritiro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Seppi: mi sono sentito preso in giro dalla Federazione al ritiro

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