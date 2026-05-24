Quindici studenti di Voghera sono rimasti senza smartphone per due giorni, tornando a giocare con oggetti semplici come bicchieri di plastica e contenitori di uova. Durante il periodo, hanno trascorso il tempo chiacchierando e divertendosi senza dispositivi digitali. L'esperienza ha dimostrato che è possibile vivere senza tecnologia e trovare svago in attività tradizionali. Nessuna altra informazione su eventuali conseguenze o reazioni è stata resa nota.

Voghera (Pavia), 24 maggio 2026 – Giocare con un bicchiere di plastica oppure i contenitori delle uova, chiscchierare guardandosi negli occhi e divertirsi con niente. Per due giorni una classe quinta dell’indirizzo meccanico e meccatronico dell’ Istituto Maserati di Voghera ha deciso di rinunciare al cellulare e di vivere come si faceva negli anni 80 godendosi la scuola con i suoi spazi 24 ore su 24. All’esperimento sociale si sono sottoposti 15 ragazzi tutti maggiorenni che da qualche tempo hanno preso un’abitudine: trascorrere gli intervalli giocando a calciobalilla in presidenza, quindi a stretto contatto con il "capo”. Partita dopo partita si sono accorti di non avere più l’esigenza di prendere in mano il telefono al suono della campanella, perché preferivano “andare a farsi due partite”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Senza smartphone per due giorni: 15 studenti di Voghera tornano agli anni ‘80. L’idea fa centro: “Possiamo farne a meno e divertirci”

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