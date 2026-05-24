Senza sacerdoti parrocchie veronesi potranno essere affidate a laici e donne

Il 16 maggio, al Palariso di Isola della Scala, si è svolta l’assemblea diocesana che ha deciso di affidare le parrocchie veronesi senza sacerdoti a laici e donne. La riunione ha stabilito le linee guida per il futuro delle comunità religiose della zona. La decisione riguarda le parrocchie che attualmente non dispongono di un sacerdote. La scelta si inserisce in un quadro di riorganizzazione delle strutture ecclesiastiche locali.

Il 16 maggio scorso è stata una giornata importante per i cattolici veronesi. Al Palariso di Isola della Scala, si è riunita l'assemblea diocesana per definire le linee guida del prossimo futuro. E davanti ai delegati, il vescovo Domenico Pompili ha sottolineato che «è tempo di coltivare. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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