Sei di Zorà se… metti il cuore | al Teatro Odeon il saggio-spettacolo degli allievi di danza

Da udinetoday.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Domenica 31 maggio il Teatro Odeon di Latisana ospiterà il saggio-spettacolo degli allievi di danza dello Zorà Studio Danza, che coinvolge le sedi di Latisana, Lignano Sabbiadoro e Morsano al Tagliamento. Lo spettacolo si intitola “Sei di Zorà se… metti il cuore” e vedrà sul palco i giovani ballerini durante le esibizioni finali del percorso formativo. L’evento è aperto al pubblico.

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Domenica 31 maggio il Teatro Odeon di Latisana ospiterà “Sei di Zorà se. metti il cuore”, il saggio-spettacolo degli allievi dello Zorà Studio Danza di Latisana, Lignano Sabbiadoro e Morsano al Tagliamento.L’evento, diretto artisticamente da Giulia Piccini e Ylenia Zambelli, sarà suddiviso in due. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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