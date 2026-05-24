Sei di Zorà se… metti il cuore | al Teatro Odeon il saggio-spettacolo degli allievi di danza

Notizia in breve

Domenica 31 maggio il Teatro Odeon di Latisana ospiterà il saggio-spettacolo degli allievi di danza dello Zorà Studio Danza, che coinvolge le sedi di Latisana, Lignano Sabbiadoro e Morsano al Tagliamento. Lo spettacolo si intitola “Sei di Zorà se… metti il cuore” e vedrà sul palco i giovani ballerini durante le esibizioni finali del percorso formativo. L’evento è aperto al pubblico.