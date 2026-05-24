I residenti segnalano condizioni di degrado negli alloggi popolari di via 1° maggio ad Aulla. La situazione nel quartiere, caratterizzato da edilizia pubblica, viene descritta come critica e necessita di interventi urgenti. Non sono stati comunicati interventi ufficiali o piani di riqualificazione. La questione ha portato all’attenzione delle autorità locali, senza ulteriori dettagli sulle azioni future.

Un’emergenza sociale silenziosa, ma drammatica, scuote il territorio di Aulla. Al centro dei riflettori la situazione dei complessi di edilizia residenziale pubblica di via 1° maggio. E basta avvicinarsi al quartiere per vedere di persona lo stato di degrado in cui versa. Sono soprattutto le case con porte e finestre sbarrate a colpire l’occhio. Nella zona, al momento, vivono una dozzina di famiglie, con alcuni anziani soli, la maggior parte di appartamenti è sfitta da anni a causa della morte dei proprietari. Non sono mai state assegnate e gli abitanti segnalano un via vai di stranieri, soprattutto di notte, con persone che entravano da porte e finestre, per avere un tetto sopra la testa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Segnalazione dei cittadini. Alloggi popolari ad Aulla. Un quartiere da rilanciare

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