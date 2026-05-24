Seggio elettorale in rosa a Montaperto | tutte donne le operatrici dell’unica sezione

Nella sezione elettorale 37 di Montaperto tutte le operatrici sono donne. La sezione si trova in un edificio con un seggio esclusivamente femminile. Circa 900 elettori sono previsti per votare, probabilmente dopo aver partecipato alla messa serale. La sezione è tranquilla e non si registrano particolari disagi o affluenze eccezionali. Nessuna altra sezione è stata segnalata come diversa o con caratteristiche particolari.

C’è calma nella sezione elettorale 37 di Montaperto dove i circa 900 elettori, con molta probabilità decideranno di recarsi alle urne subito dopo la messa serale. . 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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