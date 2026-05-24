Domani e lunedì, più di 6 milioni e 600.000 italiani voteranno in 894 comuni, tra cui 18 capoluoghi di provincia. Queste elezioni amministrative riguardano il rinnovo delle amministrazioni locali e coinvolgono un ampio numero di cittadini. Le consultazioni si svolgono in due giornate, con seggi aperti per permettere agli elettori di esprimere la loro preferenza. Le operazioni di voto si concluderanno lunedì sera.

AGI - Oltre 6 milioni e 600.000 italiani sono chiamati alle urne domani e lunedì per il turno annuale delle elezioni amministrative in 894 comuni, di cui 18 capoluogo di provincia. I seggi saranno aperti oggi dalle ore 7 alle ore 23 e domani dalle ore 7 alle ore 15. L'eventuale ballottaggio, nei comuni con più di 15mila abitanti, si svolgerà il 7 e 8 giugno prossimi. Oltre 6 milioni e mezzo di elettori al voto. Sono chiamati alle urne per l'elezione diretta dei sindaci e il rinnovo dei consigli comunali i cittadini di 661 comuni, in tutto 6.624.575 elettori. Si voterà anche nelle regioni a statuto speciale. In Valle d'Aosta il primo turno è fissato per domani, con eventuale ballottaggio il 7 giugno. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Seggi aperti per oltre 6 milioni e mezzo di italiani

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