A Bergamo è stata inaugurata la seconda edizione di “Arbitri Italiani”, mostra dedicata ai fischietti e ai cimeli storici degli arbitri. L’evento segue il successo della prima edizione, tenutasi lo scorso anno ad Arcore. Sono esposte maglie storiche e oggetti legati alla storia degli arbitri italiani, in un allestimento che permette di ammirare pezzi provenienti da diverse epoche. La mostra si svolge in un luogo pubblico e resterà aperta al pubblico per un determinato periodo di tempo.

Dopo il successo della prima edizione andata in scena lo scorso anno ad Arcore, è stata inaugurata a Bergamo con una nuova veste la mostra " Arbitri Italiani ", l’iniziativa ideata e curata da Daniele Tagliabue, “fischietto“ dilettantistico lecchese da oltre vent’anni e appassionato cultore della storia arbitrale italiana e internazionale. La rassegna (progetto unico nel suo genere, promossa dall’associazione “La Passione di Yara), è ospitata fino a domani presso ArtEvents, in Largo Belotti a Bergamo, con apertura continuata dalle ore 10 alle 19 e ingresso libero. L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio del Comune di Bergamo, del CONI Regionale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Seconda edizione della mostra che racconta i nostri ’fischietti’. A Bergamo torna “Arbitri Italiani“. Esposti cimeli e maglie storiche

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