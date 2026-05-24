se costruiamo ciclabili facciamole almeno con buon senso

A Torino è stata approvata una mozione che prevede la progettazione, il monitoraggio e la manutenzione di infrastrutture ciclabili di qualità. L’obiettivo è garantire percorsi sicuri e funzionali per chi utilizza la bicicletta. La decisione nasce dall’esigenza di sviluppare reti ciclabili più affidabili e conformi alle esigenze degli utenti. La mozione coinvolge le amministrazioni locali e prevede interventi specifici per migliorare l’efficienza e la sicurezza delle piste ciclabili esistenti e future.

Articolo. A Torino è stata approvata una mozione per progettare, monitorare e mantenere infrastrutture ciclabili serie. Un monito che vale anche per Bergamo e tutte le realtà che desiderano una città a misura di bici Lunedì 4 maggio il Consiglio comunale di Torino ha approvato a larghissima maggioranza una mozione che impegna l’amministrazione a realizzare piste ciclabili «come si deve». Sembra un’ovvietà, ma non lo è: gran parte dei percorsi torinesi, infatti, non rispetta nemmeno le linee guida progettuali che la stessa Regione Piemonte ha stabilito per le infrastrutture a pedali. Il consigliere Emanuele Busconi, presentando l’atto, ha sollevato un tema scontato per chi pedala ogni giorno ma spesso ignorato da chi governa: la rete ciclabile è frammentata, pericolosa e inefficace. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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