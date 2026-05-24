Il vice di Cosmi ha guidato la Salernitana nell’andata della semifinale playoff contro l’Union Brescia, a causa della squalifica del tecnico. Ha commentato che il pareggio è risultato giusto, anche se dispiace per il gol subito nel recupero. La partita si è conclusa con un risultato che lascia aperte le possibilità per il ritorno, senza ulteriori dettagli sulle azioni salienti.

Tempo di lettura: < 1 minuto C’è un pizzico di amarezza ma allo stesso tempo soddisfazione nelle parole di mister Scurto, vice di Cosmi (squalificato) al quale è toccato guidare la Saler n itana in panchina nell’andata della semifinale play off contro l’ Union Brescia. Alla fine ne è venuto fuori un 1-1 che lascia tutto aperto in vista del ritorno. “ Forse – ha detto Scurto – loro il primo tempo hanno fatto qualcosa in più di noi. Le cose sono andate meglio nella ripresa. Dispiace prendere gol nei minuti di recupero. Complessivamente ritengo che il pareggio è giusto. Sostituire Cosmi è complicato, ho cercato di fare il mio meglio lavorando con tutto lo staff. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Scurto (Cosmi squalificato): “Pareggio giusto, dispiace per il gol subito nel recupero”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il recupero. L’Ostiamare avanti di due gol a Teramo. Nel finale gli abruzzesi acciuffano il pareggioNella partita tra Teramo e Ostiamare, il risultato finale è di 2-2, con l’Ostiamare che era in vantaggio di due gol nel corso del secondo tempo.

Salernitana-Benevento, Scurto (vice di Cosmi): “Sconfitta diversa rispetto a Potenza, giallorossi in B con merito””In sala stampa, Giuseppe Scurto, che ha preso il posto di Cosmi, ha commentato la partita tra Salernitana e Benevento.

Argomenti più discussi: Salernitana-Union Brescia, le probabili formazioni: Cosmi non stravolge l’undici iniziale; Salernitana-Union Brescia, le probabili formazioni: Cosmi vuole continuità.

Cosmi: Non guardo il fisico ma la testa, l'Arechi il nostro uomo in più. Squalifica assurdaVigilia di semifinale playoff per la Salernitana. Domani sera (ore 21) i granata scenderanno in campo all’Arechi per la gara d’andata contro l’Union Brescia. Il ritorno è previsto mercoledì 27 al Riga ... tuttosalernitana.com

Salernitana-Union Brescia, Cosmi: Dispiaciuto per la mia assenza per squalificaUn nuovo conto alla rovescia sta per finire, domani sarà tempo di semifinale per la Salernitana. All’Arechi arriverà l’Union Brescia per la gara di andata: ... ilmattino.it