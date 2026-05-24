Scurria al voto alla Pascoli-Crispi fila al seggio Siracusano | ironia sulla scheda troppo grande

Intorno alle 11, il candidato sindaco del centrodestra si è recato al seggio presso il plesso Pascoli-Crispi per votare. Nel frattempo, si sono formate lunghe code di cittadini in attesa di esprimere la propria preferenza. Un residente ha commentato ironicamente sulla scheda, definendola troppo grande. La giornata di voto prosegue con l’affluenza che si mantiene elevata nella zona.

Intorno alle 11 ha votato anche il candidato sindaco del centrodestra Marcello Scurria, recatosi al seggio allestito nel plesso Pascoli-Crispi. Il candidato ha dovuto attendere il proprio turno in fila a causa della forte affluenza registrata in mattinata.Scurria si è presentato con abito chiaro. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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