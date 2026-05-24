Mercoledì 27 maggio si terrà un incontro tra docenti delle scuole superiori della Romagna presso l’Aula Absidale della Biblioteca centrale “Roberto Ruffilli” del Campus di Forlì. L’appuntamento riguarda la nascita di un’officina dedicata all’orientamento del futuro, in collaborazione con le università. L’obiettivo è creare un punto di riferimento per le scelte di studio e professionali degli studenti. L’evento coinvolge istituzioni scolastiche e accademiche della regione.

Mercoledì 27 maggio, presso l’Aula Absidale della Biblioteca centrale “Roberto Ruffilli” del Campus di Forlì (via Caterina Sforza 45), si riuniranno i docenti delle scuole superiori della Romagna. L'incontro, promosso dall’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna in collaborazione con gli. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Al Virgilio Marone per scegliere il futuro: ad Avellino scuole e università insieme per l’orientamentoQuesta mattina, nelle aule e nella palestra del liceo Virgilio Marone, si sono svolti incontri tra studenti, docenti e rappresentanti di università e...

Report studenti terze medie Valdichiana iscritti alle scuole superiori, propensione verso le scuole superiori del territorioLa rete scuole della Valdichiana ha raccolto i dati sugli studenti di terza media iscritti alle superiori del territorio.

Temi più discussi: Scuole superiori e Università si alleano: nasce l'officina per l'orientamento del futuro; Scuola e Università si alleano a Forlì: nasce il laboratorio per guidare gli studenti nel post-diploma; ABB RobotStudio Cup: il fascino della robotica conquista la scuola; Cina, studenti troppo stressati dal gaokao rinunciano all'università e scelgono percorsi professionalizzanti.

Questa mattina si è svolta la cerimonia di premiazione del #contest JUSTFEST - Il #lavoro che (ci) cambia promosso dalla Scuola di Giurisprudenza #Unicam e dedicato alle scuole superiori. x.com

Scuole universitarie superiori in rete. Tremila giovani in mobilità all’esteroEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilgiorno.it

Problema durante la domanda per l'università di Palermo reddit

La Scuola meridionale apre all’astrofisicaAccordo tra la Ssm e l’istituto Inaf per consolidare l’area dedicata a cosmologia e scienze dello spazio ... msn.com