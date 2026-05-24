Scuola Judo Rimini da applausi al secondo Trofeo delle Vigne | spicca l’oro di Noemi Menegon

Notizia in breve

La Scuola Judo Rimini ha partecipato al secondo Trofeo delle Vigne in provincia di Ancona, con un risultato che ha suscitato applausi. Durante la competizione, un'atleta ha conquistato la medaglia d'oro. La manifestazione si è svolta nel fine settimana, con la scuola impegnata nelle due giornate di gara.