Scuola Alberghiera di Serramazzoni gli ex allievi Colla e Giacobazzi ospiti al saggio finale

Due ex studenti della scuola alberghiera di Serramazzoni hanno partecipato come ospiti al saggio finale della stessa istituzione. La serata ha visto il ritorno di Colla e Giacobazzi, che sono stati invitati a condividere l’esperienza della loro carriera nel settore. La scuola ha organizzato l’evento per celebrare il percorso formativo, coinvolgendo gli attuali studenti e il personale scolastico. L’appuntamento si è svolto presso la struttura, dove gli ex allievi hanno ripercorso i primi passi nel mondo della ristorazione.

Sono tornati per una sera lì dove tutto è cominciato, da dove sono decollati per una carriera già ricca di soddisfazioni. Nicolò Colla e Lorenzo Giacobazzi, due ex allievi della Scuola Alberghiera e di Ristorazione di Serramazzoni, hanno raccontato la loro esperienza durante il saggio finale. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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