Sculture di ghiaccio e nozze da sogno A Villa Des Vergers l’artista del party di Fedez

Notizia in breve

A Villa Des Vergers si sono svolti eventi con sculture di ghiaccio e nozze da sogno. Presenti wedding planner, imprenditori del settore eventi, aziende di catering, professionisti del floral design, fashion brand e futuri sposi. L’evento ha coinvolto diverse figure professionali e aziende del settore, senza indicazioni di partecipanti specifici o dettagli sui servizi offerti. Non sono stati forniti dati su orari, numeri di partecipanti o altri aspetti organizzativi.