Sculture di ghiaccio e nozze da sogno A Villa Des Vergers l’artista del party di Fedez
A Villa Des Vergers si sono svolti eventi con sculture di ghiaccio e nozze da sogno. Presenti wedding planner, imprenditori del settore eventi, aziende di catering, professionisti del floral design, fashion brand e futuri sposi. L’evento ha coinvolto diverse figure professionali e aziende del settore, senza indicazioni di partecipanti specifici o dettagli sui servizi offerti. Non sono stati forniti dati su orari, numeri di partecipanti o altri aspetti organizzativi.
Wedding planner, imprenditori del settore eventi, aziende del catering, professionisti del floral design, fashion brand e futuri sposi. Oltre 300 invitati hanno partecipato, domenica 17 maggio, all’evento dedicato al mondo del matrimonio, organizzato dai Fratelli Piuri alla Villa Des Vergers.Una. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook
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