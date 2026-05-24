Una regola stabilisce che una squadra che vince almeno 40 milioni di euro di differenza tra le proprie entrate e quelle di un avversario ottiene lo scudetto in Serie A, Premier League e Liga. Al terzo Mondiale consecutivo senza la partecipazione dell’Italia, si analizza la posizione del calcio italiano rispetto agli altri principali campionati europei. La situazione evidenzia differenze di fatturato e di risorse tra le competizioni nazionali.

Al terzo Mondiale consecutivo senza la presenza dell’ Italia è importante comprendere la dimensione attuale del calcio del nostro Paese considerando gli altri campionati in Europa. La Premier League resta il torneo più ricco in assoluto, mentre Bundesliga, Liga e Serie A adottano modelli differenti per la distribuzione dei ricavi, ma il confronto economico tra le principali leghe europee mostra un divario molto ampio. Anche la promozione dalla Championship alla Premier League continua a rappresentare uno degli eventi sportivi più remunerativi del calcio mondiale. Quanto vale vincere la Premier League. La Premier League è il campionato che distribuisce più soldi ai club grazie ai diritti televisivi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Scudetto in Serie A, Premier e Liga, per chi vince almeno 40 milioni di euro di differenza

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