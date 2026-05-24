Scoperto il T rex dei mari il più feroce dei mosasauri Un esemplare enorme chiamato Il Cavaliere Nero

Un esemplare di mosasauro chiamato “Il Cavaliere Nero” è stato scoperto, ritenuto il più grande tra i suoi simili. Questo rettile marino, appartenente ai mosasauri, ha dimensioni imponenti. La scoperta è stata annunciata da paleontologi, che hanno identificato il fossile come il più feroce mai ritrovato di questa specie. Il ritrovamento riguarda un grande scheletro conservato in modo quasi completo. La scoperta si aggiunge a pochi esemplari di mosasauri di questa portata.

I paleontologi hanno annunciato la scoperta di un nuovo T. rex. Non si tratta di un dinosauro, bensì di un enorme rettile marino appartenente al gruppo dei mosasauri. Secondo i ricercatori era il più feroce fra questi spaventosi predatori del Cretaceo. Un esemplare enorme di Tylosaurus rex è stato soprannominato "Il Cavaliere Nero". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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