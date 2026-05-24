Scontro tra due auto a Olginate nel Lecchese | Roberto Manzini muore a 35 anni
Un incidente tra due auto si è verificato nei pressi di Olginate, nel Lecchese, causando la morte di un uomo di 35 anni. La vettura condotta dal 35enne si è scontrata con un'altra auto, provocando il decesso sul posto. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, ma non è stato possibile salvare la vittima. La strada è stata temporaneamente chiusa per i rilievi.
Roberto Manzini è il 35enne che è morto dopo essersi schiantato con la sua auto contro un'altra vettura nei pressi di Olginate, nel Lecchese. L'uomo, originario di Brivio (Lecco), era dipendente del Mollificio Sant'Ambrogio di Cisano Bergamasco. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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