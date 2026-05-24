Scontro tra due auto a Olginate nel Lecchese | Roberto Manzini muore a 35 anni

Notizia in breve

Un incidente tra due auto si è verificato nei pressi di Olginate, nel Lecchese, causando la morte di un uomo di 35 anni. La vettura condotta dal 35enne si è scontrata con un'altra auto, provocando il decesso sul posto. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, ma non è stato possibile salvare la vittima. La strada è stata temporaneamente chiusa per i rilievi.