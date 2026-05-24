Scontro auto-moto a Pontecagnano marito e moglie feriti finiscono in ospedale

Da fanpage.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un incidente tra un'auto e una moto si è verificato in via Torino a Pontecagnano. Un uomo e una donna, marito e moglie, sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale con un'ambulanza. Le condizioni dei feriti non sono ancora state rese note. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per i rilievi.

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Incidente in via Torino a Pontecagnano: feriti marito e moglie. Trasportati in ambulanza in ospedale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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