Scontro auto-moto a Pontecagnano marito e moglie feriti finiscono in ospedale

Notizia in breve

Un incidente tra un'auto e una moto si è verificato in via Torino a Pontecagnano. Un uomo e una donna, marito e moglie, sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale con un'ambulanza. Le condizioni dei feriti non sono ancora state rese note. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per i rilievi.