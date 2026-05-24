Durante una partita, si sono verificati scontri tra ultras che hanno portato a un tifoso ferito con un trauma cranico. La partita è stata sospesa a causa dei disordini. Un giocatore ha tentato di mediare con gli ultras sotto la curva, cercando di calmare gli animi. Non sono state rese note le cause precise del trauma o i dettagli dell’intervento del giocatore. La situazione è rimasta sotto controllo dopo l’intervento delle forze dell’ordine.

? Punti chiave Cosa ha causato il trauma cranico al tifoso ferito?. Come ha fatto Locatelli a mediare con gli ultras sotto la curva?. Perché i tifosi bianconeri hanno abbandonato il settore ospiti in massa?. Chi dovrà rispondere della dinamica degli scontri tra le tifoserie?.? In Breve Tifoso di 45 anni trasportato in codice rosso al CTO di Torino.. Locatelli scende sotto la curva per mediare con gli ultras bianconeri.. Le cinque partite di Serie A delle 20:45 restano attualmente sospese.. Inquirenti indagano sull'oggetto che ha causato il trauma cranico allo spettatore.. Un uomo di 45 anni è stato trasportato in codice rosso al CTO di Torino dopo un violento scontro tra ultras della Juventus e del Torino avvenuto questo pomeriggio presso lo Stadio Grande Torino. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scontri tra ultras: ferito un tifoso, la partita viene sospesa

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Scontri a Lecco coi tifosi del Catania

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