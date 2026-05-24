scontri tra ultras di torino e juventus

A poche ore dal derby a Torino, gli ultras di Torino e Juventus si sono affrontati in scontri tra gruppi di tifosi. Le forze dell’ordine sono intervenute immediatamente, lanciando lacrimogeni per disperdere le persone coinvolte. Non si sono registrati feriti gravi o arresti.

Scontri a Torino a poche ore dal derby tra i granata e i bianconeri. Gli ultras del Torino e della Juventus si sono fronteggiati ma le forze dell'ordine sono intervenute prontamente con il lancio di lacrimogeni, riuscendo a evitare il peggio.?Si registrano alcuni fermati e qualche agente rimasto ferito.?Nella notte le forze dell'ordine avevano sventato alcuni scontri tra ultras, ma evidentemente ciò non era bastato a neutralizzare i violenti. Il caos è scoppiato intorno alle 17.30 quando un nutrito gruppo di ultras bianconeri si è mosso verso lo Stadio Grande Torino per cercare lo scontro con gli ultrà granata, che si erano trovati fuori dallo stadio circa mezz'ora prima. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Gli scontri a Torino

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