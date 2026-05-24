Scontri tra tifosi a Torino non comincia il derby | gare delle 20.45 cominciate in ritardo Salta la contemporaneità

A Torino, un tifoso è stato trasportato in codice rosso con trauma cranico all’ospedale Mauriziano e poi al Cto, dopo gli scontri tra supporter. Il derby delle 20.45 è stato rinviato e le partite sono iniziate in ritardo. Le tensioni tra tifosi hanno impedito lo svolgimento regolare delle gare. Non ci sono ancora dettagli sulle cause delle violenze.

A Torino un tifoso è stato trasportato dai sanitati in codice rosso per un trauma cranico all’ospedale Mauriziano, poi al Cto. L’uomo, 45 anni, sarebbe rimasto coinvolto negli disordini scoppiati questo pomeriggio tra ultras della Juventus e del Torino prima del derby. Il tifoso, che sarebbe juventino, è stato soccorso dal 118 di Azienda Zero. La reazione dei tifosi bianconeri allo stadio è stata quella di abbandonare in gran parte il settore ospiti degli spalti per trasferirsi nell’antistadio. La squadra è andata poi sotto la curva e i tifosi hanno chiesto di non giocare. Il ferito, a quanto si apprende, non sarebbe in pericolo di vita, mentre sono in corso indagini per capire che cosa l’abbia colpito alla testa. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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CORTEO ULTRAS TORINO | CORI CONTRO NERAZZURRI E CONTESTAZIONE ALLA SOCIETÀ , TORINO-INTER,26/04/2026

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