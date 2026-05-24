Un tifoso è rimasto grave dopo gli scontri tra tifoserie prima del derby Torino-Juventus, che è iniziato con un'ora di ritardo. Le squadre sono state negli spogliatoi fino alle 21.15, mentre gli ultrà juventini hanno minacciato un'invasione di campo. La partita, prevista alle 20, ha subito ritardi e tensioni legate alle manifestazioni dei supporter.

Le squadre negli spogliatoi fino alle 21.15, gli ultrà bianconeri minacciano l'invasione di campo. È questa la situazione del derby Toro-Juve, con inizio previsto alle 20.45 e che invece si è giocato dalle 21.45, con un'ora di ritardo. Le tensioni allo stadio sono iniziate quando è circolata tra i tifosi la notizia di un ultrà, 45 anni, ferito alla testa durante gli scontri del pomeriggio. Codice rosso per un grave trauma cranico, trasportato prima all'ospedale Mauriziano, poi alle Molinette, in prognosi riservata e in queste ore in sala operatoria. Non è chiaro cosa l'abbia colpito alla testa, sono in corso indagini. Vano il tentativo di riportare la calma di Locatelli, che si è avvicinato alla curva. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Scontri Torino-Juventus, tifoso grave in ospedale: ultras chiedono di non giocare. Il derby inizia con un'ora di ritardo

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Il tifoso della Juventus ferito negli scontri pre-derby è in condizioni critiche, ma a quanto pare non in pericolo di vita. Il derby di Torino non è ancora iniziato. x.com

Match Thread: Torino vs Juventus | Serie A | 24 Maggio 18:45 UTC reddit

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