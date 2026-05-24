Scontri a Torino prima del derby un ferito grave e partita in stand by

Prima del derby della Mole a Torino, si sono verificati scontri tra ultras delle due squadre. Durante gli incidenti, una persona è rimasta ferita gravemente. La partita è stata successivamente rinviata o sospesa. Le forze dell'ordine sono intervenute per contenere la situazione e gestire gli episodi di violenza. Non sono stati segnalati altri feriti o danni significativi. La partita non si è disputata come previsto, rimanendo in sospeso.

Roma, 24 mag. (askanews) – Derby della Mole in stand by dopo gli scontri nel pomeriggio a Torino fra ultras granata e bianconeri. Le squadre non sono ancora scese in campo e la partita potrebbe essere sospesa e rinviata per ragioni di sicurezza. Il bilancio per ora accertato di un pomeriggio di violenze fra le due tifoserie è di un uomo ricoverato in ospedale per trauma cranico e quattro agenti di pubblica sicurezza contusi. Le forze deell’ordine si sono frapposte infatti ai cortei contrapposti delle due tifoserie ultras che si muovevano in direzione l’uno dell’altro a ridosso dello stadio. Ne sono seguiti tafferugli con lancio di oggetti e aggressioni fra le tifoserie. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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Scontri tra ultra' a Torino prima del derby

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