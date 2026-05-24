Il derby di Torino tra Torino e Juventus è iniziato con oltre un'ora di ritardo rispetto all'orario previsto per la 38ª giornata di Serie A. Durante gli scontri tra supporter, un tifoso della Juventus è stato ricoverato in ospedale. La partita è stata posticipata a causa di tensioni tra le tifoserie, che hanno coinvolto anche episodi di violenza. Nessun dettaglio su eventuali altre persone coinvolte o ferite.

I supporter bianconeri non volevano che si giocasse TORINO - Con oltre un'ora di ritardo è iniziato il derby della Mole fra Torino e Juventus, valido per la 38esima e ultima giornata di serie A. La gara era inizialmente in programma alle 20.45 ma a far slittare l'inizio del match sono stati gli scontri fra gli ultras delle due tifoserie, che fin dal tardo pomeriggio hanno messo in atto una caccia all'uomo nei dintorni dello stadio Grande Torino e vicino al Filadelfia. A rimanere gravemente ferito è stato un uomo di 45 anni, sostenitore della Juventus, per un trauma cranico con molta probabilità provocato da una bottigliata. Il ferito è stato trasportato prima all'ospedale Mauriziano e successivamente al Cto. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Scontri a Torino e tifoso Juve in ospedale, il derby inizia un'ora dopo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Scontro derby Torino-Juve, gli ultrà bianconeri escono dallo stadio e la partita inizia in ritardo

Notizie e thread social correlati

Scontri a Torino, ferito un tifoso della Juve. Il derby inizia con un'ora di ritardoIl derby tra Torino e Juventus è iniziato con un'ora di ritardo rispetto all'orario previsto.

Scontri Torino-Juventus, tifoso grave in ospedale: ultras chiedono di non giocare. Il derby inizia con un'ora di ritardoUn tifoso è rimasto grave dopo gli scontri tra tifoserie prima del derby Torino-Juventus, che è iniziato con un'ora di ritardo.

Temi più discussi: Torino-Juve torna in notturna: derby alle 20.45 dopo sei anni, timori per l'ordine pubblico dopo gli scontri del 2024 e 2025; Maxi processo Askatasuna, in appello tornano al centro gli scontri tra Torino e Val di Susa; Torino, trenta daspo ai tifosi prima del derby e contro la Juve c'è massima allerta; Bodycam? A casa loro. Sicurezza, l’Italia resta nell’ombra.

Clima pesantissimo attorno al derby tra #Torino e #Juventus, iniziato con oltre un'ora di ritardo a causa di gravissimi scontri avvenuti nelle zone limitrofe allo stadio, che hanno causato il ferimento di un tifoso bianconero di quarantacinque anni #calcionews x.com

Tifoso ferito negli scontri fra ultras. E’ in codice rosso. Torino-Juve iniziata con oltre un’ora di ritardo. I supporter bianconeri lasciano lo stadioUn tifoso juventino di 45 anni è stato ricoverato con un trauma cranico prima dell’inizio del derby col Torino. Le altre partite della serata, che si dovevano giocare in contemporanea, sono iniziate c ... quotidiano.net

Scontri a Torino prima del derby, la partita inizia con un’ora di ritardoGli incidenti prima della sfida Toro-Juve. Supporter bianconero portato in codice rosso all’ospedale: non è in pericolo di vita. Dagli spalti: Non giocate la ... ilsecoloxix.it