Sciopero venerdì 29 Due fasce di garanzia

Venerdì 29 maggio i bus di Autolinee Toscane potrebbero subire ritardi o cancellazioni. Sono previste due fasce di garanzia: dalle 7.30 alle 9.30 e dalle 17 alle 19. La sospensione del servizio riguarda l’intera giornata, con possibili variazioni nelle tratte. La società ha annunciato l’adesione allo sciopero senza specificare la durata. I lavoratori chiedono miglioramenti salariali e condizioni di lavoro.

Venerdì 29 maggio i bus di Autolinee Toscane potrebbero subire ritardi o cancellazioni di corse nel servizio urbano ed extraurbano di tutta la toscana, a causa di uno sciopero nazionale di 24 ore di tutte le categorie pubbliche e private proclamato da Confederazione Unitaria di Base, Associazione Difesa Lavoratrici e Lavoratori Varese, Sindacato Generale di Base, Sindacato Intercategoriale Cobas, Unione Sindacale Italiana - Confederación Internacional de los Trabajadores, Unione Sindacale Italiana, cui ha aderito per il trasporto pubblico CUB Trasporti. Il servizio sarà garantito in due fasce orarie, tra le 4.15 e le 8.14 e tra le 12.30 e le 14. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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