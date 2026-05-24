Lo sciopero degli autotrasportatori è stato sospeso dopo un accordo con il Governo. La decisione è arrivata in seguito a negoziati che hanno portato a una soluzione condivisa. La sospensione dello sciopero garantisce la regolare fornitura di merci e mantenimento delle scorte nei supermercati. Il presidente di Confartigianato ha commentato positivamente, sottolineando come si sia prevalso il buon senso. La riunione tra le parti si è conclusa con un'intesa che evita ulteriori interruzioni nelle consegne.

Lo sciopero del trasporto delle merci è stato sospeso. Sembra sia prevalso il buon senso, commenta Marco Campion, il presidente di Confartigianato. La decisione presa dal governo, che ha riconosciuto le difficoltà del comparto dell’autotrasporto, ha evitato lo scenario peggiore: il blocco lungo degli autotrasportatori e gli effetti che avrebbe avuto sulla vita quotidiana di tutto il Paese. Ora, sempre secondo Campion, serve il rispetto puntuale degli impegni presi. “Ne va non solo della tenuta del settore, ma della stabilità economica e sociale dell’intero Paese”. La proroga al mese di giugno 2026 per il credito d’imposta a favore dell’autotrasporto ha appianato la crisi tra il settore e lo Stato. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Sciopero autotrasporti sospeso, accordo con il Governo: salvi gli scaffali nei supermercati

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Transportistas suspenden paro tras acuerdo con Gobierno de Morelos

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