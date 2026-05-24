Toto Wolff ha gestito in modo efficace lo scontro tra Antonelli e Russell, secondo Schumacher. Dopo la sfuriata radio di Antonelli, Wolff avrebbe mantenuto un atteggiamento lucido e controllato. Schumacher ha paragonato questa situazione al caso tra Hamilton e Rosberg, sottolineando come entrambi abbiano richiesto una gestione attenta per evitare escalation. Non sono state fornite ulteriori dettagli sulle modalità di intervento di Wolff o sulle conseguenze di questo episodio.

? Punti chiave Come ha reagito Wolff alla sfuriata radio di Antonelli?. Perché Schumacher ha paragonato questo scontro al caso Hamilton-Rosberg?. Chi ha dimostrato una velocità superiore durante la sessione di qualifica?. Come influirà il diverbio tra i due piloti sulla gara principale?.? In Breve Ralf Schumacher cita l'esperienza di Wolff con il team HWA nel DTM.. Confronto storico con la rivalità Hamilton-Rosberg vissuta nel team Mercedes nel 2016.. Russell conquista la pole position a Montreal negli ultimi istanti della sessione.. Le prime due curve del circuito canadese rappresentano il punto critico per i contatti.. Ralf Schumacher ha espresso pieno sostegno alla gestione di Toto Wolff dopo il diverbio tra Kimi Antonelli e George Russell durante la sprint race del Gran Premio canadese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Schumacher: Wolff ha gestito bene il caso Antonelli-Russell

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