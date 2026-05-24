Il Partito Democratico ha inserito candidati musulmani nelle sue liste, ricevendo commenti favorevoli da alcuni leader del partito, che hanno affermato che il futuro dell’Italia potrebbe essere islamico. La presenza di candidati di fede musulmana nel partito è aumentata nel tempo, con una crescita significativa nelle ultime settimane. La discussione sulla rappresentanza religiosa nelle liste elettorali ha attirato attenzione, senza tuttavia coinvolgere decisioni ufficiali o modifiche normative.

Il Pd è al vertice della sinistra islamista. La proliferazione dei candidati di fede musulmana nelle liste dem è in corso da tempo. L'exploit di queste Amministrative è solo l'ultimo tassello di un percorso. In Italia, da Torino a Sassuolo, passando per Reggio Emilia, Bologna, Genova, Brescia e così via: i sette candidati di Venezia sono soltanto l'epifenonemo di una strategia precisa, che passa dall'allargamento del bacino elettorale attraverso l'approvazione dello Ius soli. È un punto fermo del "campo largo". Elly Schlein, della questione, non parla. Intercettato dal Giornale, il portavoce della segretaria del Pd è stato lapidario: "Se ci dovessero essere dichiarazioni su questo argomento vi avverto". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Schlein benedice i candidati musulmani. E i big del Pd ammettono: "Il futuro dell'Italia è islamico"

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