Schianto sulla via del Marano moto contro suv | coppia di coniugi in gravi condizioni al Bufalini

Notizia in breve

Una coppia di coniugi è rimasta gravemente ferita in un incidente avvenuto nel primo pomeriggio di domenica sulla strada del Parco del Marano. La moto di grossa cilindrata si è scontrata con un fuoristrada, con entrambi i veicoli coinvolti. I due sono stati trasportati d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Bufalini. La dinamica dello scontro è ancora al vaglio delle forze dell’ordine.