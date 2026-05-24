Schianto sulla via del Marano moto contro suv | coppia di coniugi in gravi condizioni al Bufalini
Una coppia di coniugi è rimasta gravemente ferita in un incidente avvenuto nel primo pomeriggio di domenica sulla strada del Parco del Marano. La moto di grossa cilindrata si è scontrata con un fuoristrada, con entrambi i veicoli coinvolti. I due sono stati trasportati d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Bufalini. La dinamica dello scontro è ancora al vaglio delle forze dell’ordine.
Incidente stradale nel primo pomeriggio di domenica lungo la strada del Parco del Marano, con il coinvolgimento di una moto di grossa cilindrata e un fuoristrada. Il bilancio è di due feriti. Secondo le prime ricostruzioni effettuate dagli agenti della Polizia locale intervenuti sul posto. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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