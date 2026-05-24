Una donna è rimasta intrappolata sotto un frigorifero di circa 270 chili. Il dispositivo è caduto mentre cercava di spostarlo, schiacciandola. Un bambino presente nella stanza ha causato il crollo, secondo quanto riferito. La donna è riuscita a chiedere aiuto mentre era sotto il peso del frigorifero, chiamando i soccorsi con il telefono. I soccorsi sono intervenuti prontamente per liberarla.

? Domande chiave Come ha fatto un bambino a causare il crollo del mobile?. Cosa ha permesso alla donna di chiedere aiuto mentre era schiacciata?. Perché l'installazione del frigorifero potrebbe essere considerata una responsabilità legale?. Quali sono le condizioni attuali dell'attrice dopo il terribile incidente?.? In Breve L'ex marito Stephen Hilton ha ricevuto messaggi disperati dalla donna durante l'incidente.. Tre vigili del fuoco sono intervenuti per sollevare il carico da 270 chili.. La Clery valuta azioni legali contro i tecnici per il mancato fissaggio a parete.. Il figlio di sette anni ha causato l'inclinazione del mobile arrampicandosi sopra. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Schiacciata da un frigorifero di 270 kg: il dramma di Laura Clery

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Frigorifero da 270 chili cade addosso a Laura Clery: "Potevo morire davanti ai miei figli, ora faccio causa agli installatori"Un frigorifero di oltre 270 chilogrammi è caduto su un'attrice americana mentre era in casa con i figli, causando gravi ferite.

“Un frigorifero da oltre 270 chili mi è caduto addosso, ho rischiato di morire. Non respiravo, ho scritto un messaggio al mio ex marito”: Laura Clery racconta l’incidenteLaura Clery ha raccontato di essere stata colpita da un frigorifero di oltre 270 chili che le è caduto addosso, mettendo a rischio la vita.