In una gara di spada a Berna, gli atleti italiani si sono classificati al secondo posto. La squadra svizzera, che gareggiava in casa, si è aggiudicata la vittoria. La competizione si è svolta senza incidenti e ha visto le squadre affrontarsi in match serrati. La vittoria svizzera ha suscitato entusiasmo tra il pubblico presente, mentre gli azzurri hanno concluso la prova in seconda posizione.

Esplode la festa elvetica in quel di Berna. La Svizzera padrone di casa trionfa nella prova a squadre dell’ultima tappa di Coppa del Mondo, battendo in finale un’ottima Italia, che comunque torna a casa con un gran bel risultato e che fa ben sperare in vista dei grandi appuntamenti dell’estate (Europei e Mondiali). Il quartetto azzurro composto da Matteo Galassi, Davide Di Veroli, Simone Mencarelli e Andrea Santarelli è stato sconfitto per 45-33 al termine di una sfida che ha visto gli svizzeri allungare subito e poi conservare il vantaggio. In semifinale l’Italia aveva nettamente sconfitto l’Ucraina con il punteggio di 45-28, mentre la Svizzera si era salvata clamorosamente all’ultima stoccata contro la Francia, vincendo 38-37. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Scherma, spadisti azzurri secondi a Berna! La Svizzera fa festa in casa

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