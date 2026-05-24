scherma mariella viale in top 8 a lima trionfa la francese noutcha

Notizia in breve

Mariella Viale si è fermata ai quarti di finale a Lima, dove la francese Noutcha ha vinto la prova di sciabola femminile valida per la Coppa del Mondo 2026. L’azzurra ha perso contro Yana Egorian, che l’ha superata di un soffio e le ha impedito di raggiungere il podio. La competizione si è svolta questa settimana in Perù.