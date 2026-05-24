Scherma Mariella Viale in top 8 a Lima trionfa la francese Noutcha
Mariella Viale si è fermata ai quarti di finale a Lima, dove la francese Noutcha ha vinto la prova di sciabola femminile valida per la Coppa del Mondo 2026. L’azzurra ha perso contro Yana Egorian, che l’ha superata di un soffio e le ha impedito di raggiungere il podio. La competizione si è svolta questa settimana in Perù.
Mariella Viale si ferma al cospetto della neutrale Yana Egorian. L’azzurra ha infatti mancato di un soffio il podio in occasione della prova individuale valida per la Coppa del Mondo 2026 di scherma, specialità sciabola femminile, in scena questa settimana in Perù, precisamente sulla pedana di Lima. La nostra portacolori ha inaugurato la prova odierna liberandosi della russa Mikhailova per 15-8, preludio del successo ai danni di Michela Battiston, battuta in un derby tricolore per 15-6. La partenopea ha quindi conquistato l’ingresso in top 8 arginando all’ultima stoccata la sudcoreana Hayoung Jeon; ai quarti è però arrivato lo scontro con la russa Egorian, abile ad imporsi 15-9 per poi essere eliminata dalla francese Sarah Noutcha, la quale ha poi vinto la gara battendo in finale la sudcoreana Sebin Choi. 🔗 Leggi su Oasport.it
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