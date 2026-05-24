Scherma | le spadiste si fermano al quinto posto nella prova a squadre di Saint-Maur

Notizia in breve

La squadra azzurra di spada femminile si ferma al quinto posto nella prova a squadre disputata a Saint-Maur-des-Fossès, in Francia. La competizione rappresentava l’ultima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026. Nessuna atleta italiana ha conquistato il podio nella gara di oggi. La squadra ha concluso la competizione senza medaglie. La prova si è svolta nel rispetto del calendario ufficiale della stagione di scherma.