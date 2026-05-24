Scherma | le spadiste si fermano al quinto posto nella prova a squadre di Saint-Maur
La squadra azzurra di spada femminile si ferma al quinto posto nella prova a squadre disputata a Saint-Maur-des-Fossès, in Francia. La competizione rappresentava l’ultima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026. Nessuna atleta italiana ha conquistato il podio nella gara di oggi. La squadra ha concluso la competizione senza medaglie. La prova si è svolta nel rispetto del calendario ufficiale della stagione di scherma.
Termina al quinto posto il cammino della squadra azzurra di spada femminile, quest’oggi impegnata sulla pedana di Saint-Maur-des-Fossès, in Francia, per l’ultima tappa valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di scherma. Un’uscita di scena arrivata ai quarti di finale, complice l’eliminazione da parte dell’Ungheria. Ma andiamo con ordine. Il quartetto formato da Alberta Santuccio (trionfatrice della gara individuale), Giulia Rizzi, Rossella Fiamingo e Gaia Caforio ha cominciato con il piede giusto la giornata, battendo la Gran Bretagna con un sonoro 42-21. Successivamente le nostre portacolori si sono invece liberate agli ottavi della Germania, regolata per 31-26. 🔗 Leggi su Oasport.it
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