L’attaccante olandese ha impressionato durante una partita con la squadra di Roma, attirando l’attenzione di diversi club. La società capitolina sta cercando un partner offensivo, con l’obiettivo di rafforzare il reparto avanzato. Intanto, il tecnico del team nerazzurro sta valutando un possibile sostituto per un attaccante attualmente infortunato, mentre si continua a monitorare anche un giocatore di nazionalità brasiliana.

Se la Roma è arrivata all’ultima giornata di campionato con la possibilità di qualificarsi alla Champions League dopo sette stagioni di digiuno, buona parte del merito va ascritto a Donyell Malen. L’attaccante olandese ha avuto un impatto devastante con il calcio italiano, segnando 13 gol in Serie A, superando il record di Balotelli come acquisto di gennaio e portandosi a sole due reti dal mito Ruud Gullit, che realizzò 15 reti in una stagione. Un profilo che sappia vestire i panni di vice Malen con credibilità, ma anche giocare al suo fianco in alcune occasioni. Tra i tanti nomi presenti nella lista di Gasp, sicuramente quello più complementare con l’olandese è il connazionale Joshua Zirkzee. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Scamacca, Zirkzee e Yuri Alberto: la Roma cerca il partner (o vice) Malen

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