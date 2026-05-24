Savo per uc**dermi poi… Antonello Venditti la confessione clamorosa Oggi a Domenica In

Notizia in breve

Durante un’intervista a Domenica In, Antonello Venditti ha fatto una confessione choc, dichiarando di aver subito un’aggressione. La frase completa non è stata resa pubblica, ma l’episodio ha attirato l’attenzione. La trasmissione, nota per il suo ruolo di intrattenimento domenicale, continua a raccogliere un vasto pubblico grazie a interviste esclusive e grandi ritorni di artisti. La prima serata televisiva si conferma un elemento chiave nel panorama culturale del paese.