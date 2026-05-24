A Sassari è stata sperimentata una nuova tecnica di chirurgia mammaria che riduce il dolore e accelera il recupero. La procedura utilizza una matrice biosintetica che sostituisce il supporto muscolare tradizionale, eliminando la necessità di sollevare il muscolo pettorale durante l’intervento. Questa metodologia permette di evitare interventi invasivi sul muscolo, favorendo una ripresa più rapida e meno dolorosa rispetto alle tecniche convenzionali.

? Domande chiave Come fa la matrice biosintetica a sostituire il sostegno muscolare tradizionale?. Perché questa nuova tecnica evita di sollevare il muscolo pettorale?. Chi ha sviluppato questo protocollo clinico presso l'AOU di Sassari?. Quali benefici concreti garantisce l'uso del materiale in P4HB?.? In Breve 65 pazienti hanno già beneficiato del nuovo protocollo presso l'Aou di Sassari.. Emilio Trignano, Corrado Rubino e Alessandro Fancellu coordinano l'équipe multidisciplinare.. La tecnica utilizza una matrice biosintetica riassorbibile in P4HB come supporto interno.. Esperti da Padova, Siena, Trieste e altre città hanno partecipato alla masterclass. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sassari, nuova tecnica per il seno: meno dolore e recupero rapido

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ingrossamento della prostata, nuovo intervento laser all'ospedale di Viterbo: "Meno invasivo e recupero più rapido"A Viterbo, presso l'ospedale Santa Rosa, è stato introdotto un nuovo intervento laser per trattare l'ingrossamento della prostata.

Chirurgia del seno, un successo le mastectomie con tecnica videoassistita: più precise e meno invasiveAll’ospedale di Foligno, in Umbria, sono state portate a termine con successo le prime mastectomie mini-invasive utilizzando la tecnica...

Temi più discussi: SASSARI: INVESTITI 6 MILIONI DI EURO PER REALIZZARE LA NUOVA CONDOTTA TRA MONTE ORO E VIA MILANO E RIFARE LE RETI DEL CENTRO STORICO; Ricostruzione mammaria, a Sassari tecnica innovativa con 'reggiseno interno'; Cavalcata Sarda, sabato 16 via alla rassegna Suoni, danze e voci di Sardegna in piazza d’Italia; All’Aou di Sassari la donna al centro del percorso di cura.

Ricostruzione mammaria, a Sassari tecnica innovativa con 'reggiseno interno'(ANSA) - SASSARI, 23 MAG - Una tecnica innovativa per la ricostruzione mammaria dopo mastectomia con tempi di recupero più rapidi e risultati estetici più stabili nel tempo. È quella sviluppata e appl ... msn.com

Tumore al seno, nuova tecnica robotica all'Aou di SassariLa Breast Unit dell'Aou di Sassari ha avviato un programma innovativo per il tumore al seno attraverso l'utilizzo del sistema robotico Da Vinci single-port. Un sistema che consente una chirurgia ... ansa.it