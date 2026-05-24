Il tecnico ha dichiarato di non conoscere il suo futuro, segnalando una frattura con la società. La distanza tra l’allenatore e la dirigenza si evidenzia nelle decisioni e nelle comunicazioni. Fonti interne riferiscono di un senso di isolamento del tecnico, che si sente lasciato solo nelle scelte più importanti. La rottura sembra essere stata causata da divergenze sulla gestione della squadra e su alcune strategie, senza che siano stati chiariti i dettagli specifici.

? Punti chiave Perché Sarri si sente isolato nelle decisioni della società?. Chi ha causato la frattura tra il tecnico e la dirigenza?. Come influirà l'addio di Pedro sul futuro tecnico del club?. Quali conseguenze avrà il mancato dialogo con Sarri sulla prossima stagione?.? In Breve Pedro segna un gol contro il Pisa per il suo addio definitivo.. Nuovi episodi Playing Memories su RaiPlay previsti per 20 e 27 maggio.. Progetto Il Club disponibile sulla piattaforma digitale a partire dall'8 maggio.. Terza stagione di Nella mente di Narciso uscita il 9 aprile.. Dopo il successo ottenuto contro il Pisa, Maurizio Sarri ha espresso un forte malcontento riguardo al proprio futuro professionale, dichiarando di non avere alcuna idea su cosa accadrà dopo la fine del contratto attuale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sarri: “Non so cosa accadrà”, emerge la frattura con la società

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Lukaku-Conte, la situazione preoccupa: frattura insanabile? Ecco cosa emerge

Temi più discussi: Lazio, Sarri ai saluti? Ho un contratto, vediamo. Nessun dialogo con società su cose importanti; Sarri ai saluti: i nomi per la panchina della Lazio; Sarri: Non sono stato ascoltato, parlerò con la società a quattr'occhi. E sul contratto...; Lazio, Sarri: Non mi sono sentito ascoltato. Sono ancora sotto contratto, ma non so come finirà.

Salve treno dell'ardimento, sembra che #Conte ed i partenopei abbiano deciso di divorziare; e credo proprio che la cosa si ripercuoterà contro di noi in ottica #Sarri ... Buondì, non fate gli abbonamenti né al lardo so, né alle tv che lo sostengono, e Sempre F x.com

Serie A: Sarri 'io non felice di tante cose, con società valuteremo se andare avanti'(ANSA) - ROMA, 23 MAG - Io ho altri due anni di contratto. Ci saranno i prossimi giorni in cui ci sarà da discutere, non sono contento di tante cose. Valuteremo se ci sono le possibilità per andare a ... corrieredellosport.it

Sarri: Non sono stato ascoltato, parlerò con la società a quattr'occhi. E sul contratto...ROMA - Chiude con una vittoria la travagliata stagione di Serie A la Lazio di Maurizio Sarri che si impone per 2-1 con il Pisa all'Olimpico. Una partite decisa da Pedro, alla sua ultima in biancoceles ... tuttosport.com