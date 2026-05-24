Una banda tra Pula e Sarroch è stata smantellata per attività di bracconaggio e traffico di droga, con due persone poste agli arresti domiciliari. Le indagini hanno evidenziato un collegamento tra il bracconaggio nel parco e lo spaccio di sostanze illegali nel Sulcis. I membri del gruppo sono stati identificati e coinvolti nelle operazioni, ma i dettagli sui ruoli specifici non sono stati resi noti.

? Domande chiave Come collegavano il bracconaggio nel parco allo spaccio nel Sulcis?. Chi sono i membri del sodalizio arrestati tra Pula e Sarroch?. Perché un cacciatore con licenza è stato denunciato dopo l'abbattimento?. Quali armi clandestine utilizzava la banda per le attività illegali?.? In Breve Operazione coordinata dalla Procura di Cagliari contro bracconaggio e spaccio nel Sulcis.. Precedenti arresti di 6 persone tra i comuni di Pula e Sarroch.. Cacciatore abilitato denunciato a Pula per abbattimento cinghiale con munizioni vietate.. Attività illegali concentrate nel Parco Regionale di Gutturu Mannu e costa del Sulcis.. Due persone sono state condotte ai domiciliari con l’obbligo del braccialetto elettronico a Pula e Sarroch dopo un blitz del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sarda, smantellata banda tra bracconaggio e droga: 2 ai domiciliari

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Banda smantellata: 4 arresti per assalti ai bancomat nel BologneseQuattro persone sono state arrestate tra Verona, Roma e Livorno nell’ambito di un’operazione che ha smantellato una banda coinvolta in assalti ai...

Vercelli, smantellata banda specializzata in assalti ai bancomat con esplosivoA Vercelli, i carabinieri hanno eseguito misure cautelari nei confronti di un gruppo sospettato di aver messo a segno diversi assalti ai bancomat...

Ladri in casa, smantellata la banda che ha messo a segno 13 furti in due mesi tra Friuli e Veneto: arrestati in cinque VIDEOUDINE - Cinque persone sono state arrestate all'alba di venerdì 17 aprile nell'Udinese con l'accusa di essere gli autori di 13 furti in abitazione commessi in due mesi tra Friuli Venezia Giulia e ... ilgazzettino.it

Furti in casa, smantellata banda: la base nel campo sinti di SarzanaOtto persone, sette uomini e una donna, arrestate e portate in carcere. Altre cinque indagate a piede libero. Per tutti l'accusa è di associazione a delinquere finalizzata ai furti in abitazione. E' ... rainews.it