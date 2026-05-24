L’Usl Umbria 2 ha bandito otto concorsi pubblici per assumere venti medici specialisti a tempo indeterminato. Le selezioni mirano a coprire le carenze di personale e migliorare i servizi dell’ospedale locale. Le assunzioni riguardano diverse discipline mediche e sono rivolte a rafforzare l’organico del presidio sanitario. Le procedure di selezione sono state pubblicate recentemente, senza indicare i nomi delle discipline specifiche o delle strutture coinvolte.

ORVIETO L’Usl Umbria 2 ha pubblicato otto bandi di concorso pubblico per l’ assunzione a tempo indeterminato di venti specialisti di varie discipline con l’obiettivo "di colmare le carenze di organico e potenziare i servizi ospedalieri del “Santa Maria della Stella” ". La ripartizione dei posti prevede quattro posizioni per Radiodiagnostica, tre per Ginecologia e Ostetricia, tre per Medicina d’Emergenza-Urgenza, due per Urologia, due per Pediatria, due per Chirurgia Generale, due per Cardiologia e due per Nefrologia. Le graduatorie concorsuali avranno una validità di due anni dalla data di approvazione. L’ azienda sanitaria potrà utilizzarle anche successivamente per coprire ulteriori necessità nella stessa disciplina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Saranno venti i medici specialisti assunti al “Santa Maria della Stella“ di Orvieto

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