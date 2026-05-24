Sarah Fahr torna subito in Nazionale | convocata per il collegiale impegno già in Nations League?

Da oasport.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sarah Fahr si è fermata solo tre settimane e ha giocato l’ultima partita con Conegliano il 3 maggio, nella finale per il terzo posto della Champions League. Da lunedì 25 maggio si allenerà di nuovo con la nazionale. È stata convocata immediatamente per il collegiale e potrebbe già partecipare alla prossima Nations League.

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Sarah Fahr si è fermata soltanto tre settimane: ha giocato la sua ultima partita con Conegliano nella giornata di domenica 3 maggio (la finale per il terzo posto della Champions League), tornerà ad allenarsi a partire da lunedì 25 maggio con la maglia azzurra. Riposo ridotto per la formidabile centrale, che è stata convocata per un collegiale che inizierà domani al centro Pavesi FIPAV di Milano e proseguirà fino al 29 maggio. La Campionessa Olimpica di Parigi 2024 e Campionessa del Mondo potrebbe dunque già rimettersi in gioco in occasione della Nations League, che incomincerà il prossimo 3 giugno dal Brasile. Ferme ai box tutte le altre big... 🔗 Leggi su Oasport.it

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