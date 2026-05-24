sara strocchi quando scalo penso solo a divertirmi

Nella speed climbing, una delle discipline olimpiche dell’arrampicata sportiva, gli atleti si sfidano due alla volta su una parete di 15 metri di altezza con prese fisse. L’obiettivo è completare la salita nel minor tempo possibile, correndo contro la gravità. Durante le competizioni, il confronto avviene su percorsi identici, e il risultato si misura in secondi. Questa specialità richiede velocità e precisione, con gli atleti che si concentrano esclusivamente sulla prestazione.

Correre contro la gravità: nella speed climbing, una delle tre specialità olimpiche dell’ arrampicata sportiva, gli atleti si sfidano due alla volta e scalano nel più breve tempo possibile una parete verticale alta 15 metri con prese posizionate in una configurazione fissa. Uno sport che richiede grande concentrazione, potenza e memoria muscolare e in cui ogni gara è combattuta sui centesimi di secondo. Sara Strocchi, velocista dell’associazione di arrampicata Istrice Ravenna, nonostante la giovane età ha già partecipato con ottimi risultati ai campionati europei e mondiali e proprio questo weekend ha portato a casa l’oro nella seconda tappa di coppa Italia speed. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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