Sara Strocchi Quando scalo penso solo a divertirmi

Da sport.quotidiano.net 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nella speed climbing, una delle discipline olimpiche dell’arrampicata sportiva, gli atleti si sfidano due alla volta su una parete di 15 metri di altezza con prese fisse. L’obiettivo è completare la salita nel minor tempo possibile, correndo contro la gravità. Durante le competizioni, il confronto avviene su percorsi identici, e il risultato si misura in secondi. Questa specialità richiede velocità e precisione, con gli atleti che si concentrano esclusivamente sulla prestazione.

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Correre contro la gravità: nella speed climbing, una delle tre specialità olimpiche dell’ arrampicata sportiva, gli atleti si sfidano due alla volta e scalano nel più breve tempo possibile una parete verticale alta 15 metri con prese posizionate in una configurazione fissa. Uno sport che richiede grande concentrazione, potenza e memoria muscolare e in cui ogni gara è combattuta sui centesimi di secondo. Sara Strocchi, velocista dell’associazione di arrampicata Istrice Ravenna, nonostante la giovane età ha già partecipato con ottimi risultati ai campionati europei e mondiali e proprio questo weekend ha portato a casa l’oro nella seconda tappa di coppa Italia speed. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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