Oltre 13.000 spettatori hanno assistito alla partita allo stadio “Nicola Ceravolo”, superando il numero di presenze registrato durante l'incontro precedente. Lo stadio si è mostrato completamente pieno, senza posti liberi nemmeno nelle aree meno visibili. La capienza massima è stata raggiunta, con tutti i sediolini occupati, dimostrando un’affluenza record per questa stagione.

Un altro pienone, come e più di quello consumato contro il Palermo. Il “Nicola Ceravolo” nella sua veste migliore, senza un sediolino libero nemmeno nei punti in cui la visuale è più scomoda. Il tutto esaurito dello stadio è praticamente in archivio dalla mattinata di ieri, cioè da quando il club ha riattivato la prevendita una volta terminata la fase di prelazione riservata agli abbonati. Stavolta davvero verrà superata con decisione la quota dei tredicimila spettatori: alle 19 di ieri sera erano stati staccati 12.705 tagliandi. Sarà il record stagionale di presenze e di incasso, il più bel colpo d’occhio possibile per una finale trasmessa sulle televisioni o dai servizi di streaming in oltre 150 Paesi del mondo. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Sarà record di spettatori a Catanzaro: oltre tredicimila al “Ceravolo”

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